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Булыкин: "Сьон" - клуб не уровня Миранчука

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход полузащитника Антона Миранчука в швейцарский "Сьон".
Фото: ФК "Сьон"
"Сьон" - клуб не уровня Миранчука? Да. Я так считаю. Наверное, Антон руководствовался таким принципом: перейти хоть куда, но лишь бы это был европейский клуб. Так и получилось", - цитирует Булыкина "Евро-Футбол.Ру".

Антон Миранчук 9 сентября подписал двухлетний контракт с швейцарским клубом "Сьон", который в текущем сезоне после шести матчей в чемпионате Швейцарии набрал 10 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.

Россиянин пришёл в швейцарскую команду на правах свободного агента. 30 июня истёк срок действия контракта между 28-летним полузащитником и московским "Локомотивом", в составе которого он провёл 13 лет. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.

Дмитрий Булыкин Сьон Антон Миранчук
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