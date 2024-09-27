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Чинквини: Сафонов может стать будущим "ПСЖ" или другого большого европейского клуба

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Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини оценил шансы 25-лентего российского голкипера Матвея Сафонова стать первым номером "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
"Не знаю, вытеснит ли Сафонов из состава Доннаруму. Джанлуиджи один из лучших вратарей. Матвею будут давать шансы играть, все-таки за него заплатили 20 миллионов евро. Сафонов может стать будущим "ПСЖ" или другого большого европейского клуба", - сказал Чинквини.

Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Краснодара" в прошедшее летнее трансферное окно за 20 миллионов евро. Россиянин провел за парижан пока два матча, дебют состоялся 18 сентября в игре Лиги чемпионов против "Жироны" (1:0). Матвей сохранил свои ворота в неприкосновенности. В 5-м туре чемпионата Франции вратарь пропустил первый мяч в официальных встречах от "Реймса".

Основной голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма повредил бедро, поэтому в последних играх не мог выходить в старте. Итальянца не оказалась в заявке на матч 5-го тура Лиги 1 против "Ренна", который состоится 27 сентября. Ожидается, что Матвей Сафонов снова займет место в воротах.

Источник: My Webpage

Матвей Сафонов ПСЖ
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