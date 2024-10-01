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"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого разгромно проиграл во 2-м туре азиатской Лиги чемпионов

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Китайский клуб "Шанхай Шэньхуа" под руководством Леонида Слуцкого проиграл малайзийской команде "Джохор Дарул Тазим" во 2-м туре азиатской Лиги чемпионов со счётом 0:3.
Фото: ФК "Шанхай Шэньхуа"
Матч прошёл на домашнем стадионе действующего победителя Суперлиги Малайзии.

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Ариф Айман. На 26-й минуте их преимущество удвоил Хорхе Обрегон. Итоговый счёт был установлен на 80-й минуте усилиями Хуана Муньиса.

После двух матчей в актие "Шанхая Шэньхуа" осталось 3 очка. В 3-м туре, который пройдёт 23 октября, подопечные Леонида Слуцкого на своём поле сыграют против японского клуба "Кавасаки Фронтале".

Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий
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