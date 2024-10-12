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Metaratings: Эдуард Сперцян восстановился после травмы и готов сыграть с Северной Македонией

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По информации СМИ, полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян восстановился после травмы и готов сыграть против Северной Македонии.
Фото: ФК "Краснодар"
Сообщается, что хавбек "Краснодара" из-за повреждения пропустил предыдущий матч сборной Армении с командой Фарерских островов. Встреча прошла 10 октября и завершилась ничьей 2:2.

Матч между сборными Армении и Северной Македонии пройдет 13 октября в Ереване. После 4-го тура Армения, набрав 5 очков, занимает второе место в группе 4 Лиги С.

Источник: Metaratings

Эдуард Сперцян Краснодар Лига Наций Сборная Армении Сборная Северной Македонии
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