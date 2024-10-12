Сообщается, что хавбек "Краснодара" из-за повреждения пропустил предыдущий матч сборной Армении с командой Фарерских островов. Встреча прошла 10 октября и завершилась ничьей 2:2.
Матч между сборными Армении и Северной Македонии пройдет 13 октября в Ереване. После 4-го тура Армения, набрав 5 очков, занимает второе место в группе 4 Лиги С.
Источник: Metaratings
Metaratings: Эдуард Сперцян восстановился после травмы и готов сыграть с Северной Македонией
По информации СМИ, полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян восстановился после травмы и готов сыграть против Северной Македонии.
Фото: ФК "Краснодар"