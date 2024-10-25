Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
1 - 1 1 1
Ноттингем Форест2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
0 - 2 0 2
Севилья2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
2 - 0 2 0
КальяриЗавершен
Торино
0 - 0 0 0
Комо2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
1 - 1 1 1
Боруссия М2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
1 - 0 1 0
Гавр2 тайм

Шпинев: Миранчук в "Атланте" наслаждается футболом. Отсутствие флага на сайте? Негодяйство!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Атланты Юнайтед" Алексея Миранчука, высказался о первых месяцах пребывания своего клиента в США.
Фото: официальный сайт "Атланты Юнайтед"
"Миранчук играет в матчах, адаптируется и наслаждается футболом. Леша много трудится и намерен всячески помогать "Атланте". Отсутствие флага на сайте? Негодяи, просто негодяи! Это негодяйство", - цитирует Шпинева "РБ Спорт".

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук перебрался в "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты" в летнее трансферное окно. С момента перехода россиянин принял участие в 10-ти матчах МЛС, в которых отметился 3-мя голами и 2-мя результативными передачами.

Ранее Миранчук был единственным игроком "Атланты", рядом с фамилией которого не публиковался флаг его страны при объявлении стартового состава команды на матч. Спустя время пресс-служба "Атланты" перестала указывать флаги стран футболистов на публикациях ростера.

Вадим Шпинев Алексей Миранчук Атланта Юнайтед
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится