"Миранчук играет в матчах, адаптируется и наслаждается футболом. Леша много трудится и намерен всячески помогать "Атланте". Отсутствие флага на сайте? Негодяи, просто негодяи! Это негодяйство", - цитирует Шпинева "РБ Спорт".
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук перебрался в "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты" в летнее трансферное окно. С момента перехода россиянин принял участие в 10-ти матчах МЛС, в которых отметился 3-мя голами и 2-мя результативными передачами.
Ранее Миранчук был единственным игроком "Атланты", рядом с фамилией которого не публиковался флаг его страны при объявлении стартового состава команды на матч. Спустя время пресс-служба "Атланты" перестала указывать флаги стран футболистов на публикациях ростера.
Шпинев: Миранчук в "Атланте" наслаждается футболом. Отсутствие флага на сайте? Негодяйство!
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Атланты Юнайтед" Алексея Миранчука, высказался о первых месяцах пребывания своего клиента в США.
Фото: официальный сайт "Атланты Юнайтед"