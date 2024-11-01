"Если есть такое желание, есть такая возможность, пусть получает. Уверен, что получить место вратаря сборной Норвегии у Хайкина больше шансов, чем стать основным вратарем сборной России. При всем уважении мне кажется, что на данный момент есть более приоритетные имена и фамилии. Конечно, к тому же сборная России не играет на европейской арене в данный момент. Поэтому вполне логично, что речь об этом зашла", - поделился Нигматуллин.
Ранее российский вратарь норвежского "Буде-Глимт" Никита Хайкин заявил о готовности получить норвежский паспорт и выступать за сборную Норвегии. По словам футболиста. По словам футболиста, Хайкин планирует остаться жить в Норвегии с семьей.
Никита Хайкин начинал футбольную карьеру в академии лондонского "Челси". В России вратарь выступал за "Мордовию" и "Кубань". Часть карьеры Хайкин провел в португальском "Насьонале" и испанской "Марбелье". С марта 2019-го года с небольшим перерывом Хайкин защищает ворота норвежского "Буде-Глимт".
На счету вратаря 5 матчей за сборные России разных возрастов. В основную сборную голкипер также вызывался, но дебютировать за команду не удалось.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Нигматуллин - о желании Хайкина выступать за Норвегию: Россия не играет, логично, что речь об этом зашла
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказался о желании российского вратаря Никиты Хайкина выступать за сборную Норвегии.
Фото: официальный сайт РФС