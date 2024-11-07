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Митрюшкин: Миранчук ни на что не жаловался в Швейцарии. Говорил, что все нравится

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Голкипер "Локомотива" Антон Митрюшкин рассказал об адаптации Антона Миранчука в "Сьоне".
Фото: ФК "Сьон"
"Сейчас реже общаемся с Антоном Миранчуком, не хочется надоедать ему. Все ждут от него результативных действий, мы за него болеем. Он ни на что не жаловался. В последний раз, когда общались, говорил, что все нравится", - цитирует Митрюшкина "СЭ".

Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне россиянин провел за швейцарский клуб во всех турнирах 7 матчей и не смог отметиться результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 6 миллионов евро.

На счету Антона Миранчука 28 матчей за сборную России и 7 забитых мячей.

Антон Митрюшкин Антон Миранчук Сьон
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