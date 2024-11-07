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"Может, Неймар приедет к Месси". Янбаев поддержал решение Миранчука продолжить карьеру в США

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Бывший защитник московского "Локомотива" Ренат Янбаев высказался о переходе полузащитника Алексея Миранчука в американский клуб "Атланта Юнайтед".
Фото: IMAGO
"29 лет — самый расцвет. Наверняка ему сделали хорошие условия в "Атланте", он себя чувствует лидером клуба. Да и просто пожить в США, поиграть против Месси — это же круто! Плюс сейчас МЛС будет развиваться. Может, звёзды уровня Месси и Суареса поедут в Штаты, как в Саудовскую Аравию. Может, Неймар приедет к Месси", - приводит слова Янбаева "Чемпионат".

В июле 2024 года российский полузащитник Алексей Миранчук стал игроком американского клуба "Атланта Юнайтед". Его выкупили за 12 млн евро у итальянской "Аталанты". Контракт между игроком сборной России и клубом МЛС заключен на срок до 31 декабря 2027 года с возможностью продления срока его действия ещё на один год.

С момента своего перехода 29-летний футболист в общей сложности принял участие в 12 официальных матчах, в которых забил соперникам 3 гола и отдал партнёрам 3 голевые передачи. В настоящее время "Атланта Юнайтед" в 1/8 финала плей-офф противостоит "Интеру Майами". Счёт в серии до двух побед 1:1. Решающий матч пройдёт 10 ноября в 4:00 по московскому времени.

Ренат Янбаев Алексей Миранчук Атланта Юнайтед МЛС
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