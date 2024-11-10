"Зачем Миранчуку возвращаться в Европу, надо ли это? Сейчас у него контракт в США, он играет там. А потом, возможно, вернётся и в Россию", - цитирует Семина "Чемпионат".
Алексей Миранчук перешел в американскую "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты" в летнее трансферное окно за 12 миллионов евро и подписал контракт до конца 2027 года. В текущем сезоне россиянин провел во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Семин: зачем Миранчуку возвращаться в Европу? Возможно, из США он вернется в Россию
Российский тренер Юрий Семин высказался об игре Алексея Миранчука за американский клуб "Атланта Юнайтед".
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"