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Булыкин: Миранчук своей игрой в Америке обращает внимание на себя и Россию

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Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре Алексея Миранчука за американскую "Атланту Юнайтед".
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"
"Наши феерят в Америке – Миранчук и Овечкин набрали ход. А также Миранчук выбил из плей-офф самого Лионеля Месси. Это суперсобытие для Миранчука и для всех российских болельщиков. Он обращает часть внимания на себя и Россию", - цитирует Булыкина "Чемпионат".

Сегодня, 10-го ноября, "Атланта Юнатйед" одержала победу над "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси, в первом раунде плей-офф МЛС со счетом 3:2, Алексей Миранчук в этом матче отметился голевой передачей.

Алексей Миранчук перешел в американскую "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты" в летнее трансферное окно за 12 миллионов евро и подписал контракт до конца 2027 года. В текущем сезоне россиянин провел во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 10 миллионов евро.

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