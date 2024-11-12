"Думаю, Слуцкому будет предложено остаться в "Шэньхуа". Если он снова добьется похожего успеха, ему могут предложить должность тренера сборной Китая. Такое уже случалось, например, с Марчелло Липпи", - приводит слова Уилсона Sport24.
Российский специалист Леонид Слуцкий в декабре 2023 года возглавил китайский клуб "Шанхай Шэньхуа". Команда под руководством 53-летнего тренера впервые за 16 лет завоевала серебряные медали чемпионата Китая, отстав от ставшего чемпионом "Шанхая Порт" на одно очко.
Главным тренером сборной Китая на данный момент является 70-летний хорватский специалист Бранко Иванкович, которого назначали на пост в феврале 2024 года.
Работающий в Китае журналист: Слуцкому могут предложить должность тренера сборной Китая
Живущий в Китае спортивный журналист Кэмерон Уилсон выразил мнение, что главный тренер клуба "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий может стать наставником сборной Китая.
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