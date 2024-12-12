"Я не буду ставить ему условия. Лучше разойтись сразу, ведь в любой уважающей себя стране за разницу мячей 0:15 давно бы уволили такого специалиста и не церемонились, как это делало предыдущее руководство федерации. Думаю, сам Станислав Саламович должен понимать, что большего он команде не даст. Он не хочет быть ближе к игрокам, разговаривать с ними индивидуально, как это делали Адиев и Балтиев. Ситуацию изнутри я знаю, и для меня это не секрет. Черчесов должен подать в отставку", - приводит слова Каирова Metaratings.
Станислав Черчесов занял пост главного тренера сборной Казахстана в июне 2024 года, подписав с Казахстанской федерацией футбола двухлетний контракт. Под руководством 61-летнего российского специалиста казахстанская сборная провела 6 официальных матчей - в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25.
Казахи в группе 3 Лиги В 1 раз сыграли вничью (со сборной Норвегии - 0:0) и 5 раз потерпели поражение (со сборными Словении - 0:3 и 0:1, Норвегии - 0:5, Австрии - 0:4 и 0:2). Тем самым, сборная Казахстана набрала 1 очко, заняла в группе последнее четвертое место и вылетела Лигу С.
В ноябре 2024 года в отставку подал президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов. В связи с этим 20 декабря пройдут выборы на вакантную должность главы организации.
Кандидат на пост президента Казахстанской федерации футбола: Черчесов должен подать в отставку
Кандидат на пост президента Казахстанской федерации футбола Ербол Каиров рассказал, какие условия поставит перед главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым в случае своей победы на выборах.
Фото: Федерация футбола Казахстана