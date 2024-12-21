"Саша регулярно забивает и становился до этого лучшим игроком Кипра. Так что это его обычное состояние", - цитирует агента "Матч ТВ".
Напомним, сегодня прошла игра 15-го тура первенства Кипра, в которой "Арис" встречался с "Омонией 29М". Матч завершился с разгромным счетом 3:0 в пользу команды из Лимассола. Российский нападающий Александр Кокорин записал в свой актив 2+1 по системе гол плюс пас.
В этом сезоне 33-летний Кокорин принял участие в 12 матчах за киприотов, в которых отличился 6 забитыми голами и 3 ассистами.
Агент - о дубле Кокорина: это его обычное состояние
Агент нападающего "Ариса" Александра Кокорина Тимофей Бердышев прокомментировал дубль футболиста в 15-м туре чемпионата Кипра с "Омонией 29М" (3:0).
Фото: ФК "Арис"