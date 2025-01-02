"Второе место — это, безусловно, успех, и разговора нет никакого. "Шанхай Порт" даже побогаче, чем "Шанхай Шэньхуа". И потом, Слуцкий же оказался в вынужденных обстоятельствах — он не мог участвовать в трансферной политике никак. Что было, то было. И с этим составом в прошлом сезоне были седьмыми, а в этом году вторые, причём без отрыва. Так что это, безусловно, успех", - приводит слова Непомнящего Metaratings.
Леонид Слуцкий занял пост главного тренера китайского футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2023 года. Под руководством российского специалиста команда в сезоне-2024 выиграла Суперкубок Китая, дошла до полуфинала Кубка Китая и завоевала серебряные медали чемпионата Китая, отстав от победителя турнира - команды "Шанхай Порт" - на 1 очко.
Начало следующего сезона чемпионата Китая запланировано на 21 февраля 2025 года.
"Безусловно, успех". Непомнящий оценил работу Леонида Слуцкого в Китае
Бывший главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Валерий Непомнящий оценил результаты команды в сезоне-2024 под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого.
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