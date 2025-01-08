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Силкин: Кокорин закончит карьеру в "Арисе"

Российский тренер Сергей Силкин высказался об игре нападающего "Ариса" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
"Мне кажется, что Кокорин закончит карьеру в "Арисе". Дело в том, что он уже "с ярмарки едет", как говорят на спортивном языке. У него уже возраст, рано или поздно он закончится как футболист", - цитирует Силкина "Советский спорт".

В текущем сезоне Александр Кокорин провел за кипрский "Арис" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего нападающего в 700 тысяч евро, контракт россиянина с кипрским клубом рассчитан до конца этого сезона.

Ранее Александр Кокорин выступал за московское "Динамо", петербургский "Зенит", "Фиорентину", "Сочи" и московский "Спартак".

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