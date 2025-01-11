"Может ли Игнатов перейти в "Урарту"? Знаете, сколько у меня желания? Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Я желаю многих футболистов, но наш президент платит собственные деньги, это не деньги "Лукойла" или "Газпрома", - цитирует Гунько Odds.ru
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов может перейти в армянский "Урарту". В текущем сезоне полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца 2025 года.
После 18-ти сыгранных туров "Урарту" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Армении с 38-ю набранными очками.
Тренер "Урарту" о возможном трансфере Игнатова: у нас нет денег "Лукойла" или "Газпрома"
Главный тренер "Урарту" Дмитрий Гунько высказался о возможном трансфере полузащитника "Спартака" Михаила Игнатова.
Фото: ФК "Спартак"