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Тренер "Урарту" о возможном трансфере Игнатова: у нас нет денег "Лукойла" или "Газпрома"

Главный тренер "Урарту" Дмитрий Гунько высказался о возможном трансфере полузащитника "Спартака" Михаила Игнатова.
Фото: ФК "Спартак"
"Может ли Игнатов перейти в "Урарту"? Знаете, сколько у меня желания? Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Я желаю многих футболистов, но наш президент платит собственные деньги, это не деньги "Лукойла" или "Газпрома", - цитирует Гунько Odds.ru

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов может перейти в армянский "Урарту". В текущем сезоне полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца 2025 года.

После 18-ти сыгранных туров "Урарту" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Армении с 38-ю набранными очками.

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