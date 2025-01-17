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Мостовой: Аргентина с Месси не могла выиграть, пока не пришел Скалони. Из 10 тренеров, которые побеждают, 9 - игроки

Экс-футболист "Сельты" Александр Мостовой высказался о важности футбольного опыта для современных тренеров.
Фото: Getty Images
"Понятно, что на 100 футбольных людей будет один неигравший. Кстати, из десяти тренеров, которые выигрывают, девять - хорошие футболисты в прошлом. Простой пример: Аргентина с Месси не могла выиграть чемпионат мира, потом пришел Скалони – и сразу выиграли. С 36-летним Месси", - цитирует Мостового "Спортс".

Сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони одержала победу на Чемпионате Мира-2022 в Катаре, одолев в финальном матче сборную Франции (3:3, 4:2 пен.). В качестве футболиста Лионель Скалони провел 7 матчей в составе сборной Аргентины.

В клубной карьере правый защитник выступал за "Ньюэллз Олд Бойз", "Эстудиантес", "Депортиво", "Вест Хэм", "Расинг", "Лацио", "Мальорку" и "Аталанту", Всего на счету Скалони 258 матчей в испанской Ла Лиге, 67 - в итальянской Серии А, 13 - в АПЛ и 54 - в Лиге Чемпионов.

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