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Юрий Сёмин: работу Черчесова в Казахстане можно назвать неудачной

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста наставника национальной команды Казахстана.
Фото: Казахстанская федерация футбола
"Казахстан изначально попал в группу, в которой практически все команды были сильнее. Но Черчесов завоевал мало очков в этой группе. Какие-то очки всё же можно было брать.Конечно, его работу в Казахстане можно назвать неудачной. Как я понимаю, от него требовали быстрого успеха. А быстрые успехи бывают очень редко. Не случились они и в этот раз", – приводит слова Сёмина Metaratings.

Станислав Черчесов тренировал сборную Казахстана с июня 2024 г. по январь 2025 г. Под руководством российского специалиста казахи в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25 в группе с Австрией, Словенией и Норвегией провели 6 матчей , в которых 1 матч закончился вничью, а остальные 5 матчей были проиграны с общей разницей мячей 0:15.

27 января 2025 г. Казахстанская федерация футбола объявила об уходе 61-летнего тренера и его штаба из национальной команды.

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