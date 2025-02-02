"Казахстан изначально попал в группу, в которой практически все команды были сильнее. Но Черчесов завоевал мало очков в этой группе. Какие-то очки всё же можно было брать.Конечно, его работу в Казахстане можно назвать неудачной. Как я понимаю, от него требовали быстрого успеха. А быстрые успехи бывают очень редко. Не случились они и в этот раз", – приводит слова Сёмина Metaratings.
Станислав Черчесов тренировал сборную Казахстана с июня 2024 г. по январь 2025 г. Под руководством российского специалиста казахи в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25 в группе с Австрией, Словенией и Норвегией провели 6 матчей , в которых 1 матч закончился вничью, а остальные 5 матчей были проиграны с общей разницей мячей 0:15.
27 января 2025 г. Казахстанская федерация футбола объявила об уходе 61-летнего тренера и его штаба из национальной команды.
Юрий Сёмин: работу Черчесова в Казахстане можно назвать неудачной
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста наставника национальной команды Казахстана.
Фото: Казахстанская федерация футбола