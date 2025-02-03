— У меня есть агент, как у всех футболистов или тренеров. Ему поступают предложения, и сказали, что есть такой вариант. Я говорю: "Окей, хорошо". Это крутое предложение, потому что там работали одни из лучших тренеров в мире и, кстати, не добивались ничего. Это большая команда, большой город, большой вызов. Это большая история.
— Продлевать будут?
— У меня пока двухлетний контракт. Поэтому ещё год. Дальше посмотрим.
Российский специалист Леонид Слуцкий был назначен главным тренером китайского клуба "Шанхай Шэньхуа" в декабря 2023 года. Под руководством тренерского штаба с ним во главе команда в 2024 году стала обладателем Суперкубка Китая, отстав на 1 очко от чемпиона, завоевала серебряные медали чемпионата Китая, а также дошла до 1/2 финала национального Кубка.
Сезон-2025 в чемпионате Китая должен начаться 21 февраля 2025 года. Ближайшая игра "Шанхая Шэньхуа" запланирована на 12 февраля в рамках 7-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов - соперником станет японский клуб "Иокогама Ф. Маринос".
Источник: "Чемпионат" со ссылкой на эфир программы "Шоу Воли"
Слуцкий рассказал о возможном продлении контракта с "Шанхай Шэньхуа"
Главный тренер клуба "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий высказался о своей работе в чемпионате Китая.
Фото: ФК "Шанхай Шэньхуа"