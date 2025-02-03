"Ничего необычного в переходе Шапи в МЛС нет. Но я давно про него не слышал! В Греции ведь играл. Он правильно сделал, что перешёл в США. Ничего не потерял, там хороший уровень. Не в РПЛ же вернулся. В МЛС играет много легионеров, причём качественных. Сулейманов — парень техничный, интересный. В России тоже интересно было бы на него посмотреть, но парень сделал свой выбор", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
3 февраля американский "Спортинг Канзас-Сити" объявил о подписании контракта с российский полузащитником греческого АЕКа Магомедом-Шапи Сулеймановым. Заключенное между игроком и клубом соглашение рассчитано на срок до конца 2026 года с возможностью его продления на два года. По информации СМИ, сумма компенсации за переход хавбека составила 2,5 млн долларов.
В текущем сезоне Магомед-Шапи Сулейманов 14 раз выходил на поле в официальных матчах, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 2 предупреждения.
Мостовой: Шапи правильно сделал, что перешёл в США - ничего не потерял, не в РПЛ же вернулся
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на переход российского полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова из греческого АЕКа в американский "Спортинг Канзас-Сити".
Фото: ФК "Арис"