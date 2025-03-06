"Опция выкупа есть у нас. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в течение этого сезона, будем общаться с "Црвеной Звездой". Но мы рады, что смогли арендовать Егора Пруцева. Нам все нравится, и ему все нравится у нас", - цитирует Голубина "СЭ".
Егор Пруцев перешел в словенский клуб "Целе" из сербской "Црвены Звезды" этой зимой на правах аренды до конца текущего сезона. Полузащитник провел за "Целе" во всех турнирах 4 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 1,2 миллионов евро.
Ранее Пруцев уже выступал за словенский клуб, также полузащитник был игроком "Сочи", "Текстильщика", "Нефтехимика", и сербской "Црвены Звезды".
Спортдир "Целе" заявил, что у клуба есть право выкупа Пруцева у "Црвены Звезды"
Спортивный директор "Целе" Геннадий Голубин рассказал, что у клуба есть опция выкупа Егора Пруцева у "Црвены Звезды".
Фото: ФК "Црвена Звезда"