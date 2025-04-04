"Я родился в Израиле, поэтому у меня есть паспорт. Я вырос в России и считаю себя русским, как ни крути. Для меня честь — иметь российский паспорт. Паспорт Великобритании я получил спустя 10 лет после начала жизни там. Я планирую получать норвежский паспорт. Он мне нужен для того, чтобы жить в Норвегии спокойно и не думать о завтрашнем дне. Без трудоустройства в Норвегии я не могу жить тут больше трёх месяцев", - сказал Хайкин в интервью для сериала "Западная трибуна" на Okko [цитата по "Чемпионату"].
С марта 2019 года вратарь Никита Хайкин является игроком футбольного клуба из Норвегии "Будё-Глимт". Его действующий контракт с командой рассчитан на срок до 31 июля 2026 года. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 1,8 миллион евро.
Ранее голкипер выступал в составе израильских команд "Бней-Иегуда" и "Хапоэль" (Кфар-Сава). Кроме того, он принял участие в нескольких товарищеских матчах в составе юношеских и молодёжной сборной России, атакже был включен в заявку сборной России на матчи европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 против команд Кипра и Хорватии.
Вратарь Никита Хайкин признался, гражданином каких государств он является
Вратарь норвежского "Будё-Глимт" Никита Хайкин рассказал, паспорта каких государств у него есть.
Фото: Getty Images