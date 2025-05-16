По информации источника, полузащитник "Сьона" Антон Миранчук восстановился после повреждения и работал сегодня, 16 мая, в общей группе без ограничений. Сообщается, что решение об участии 29-летнего хавбека в завтрашнем матче против "Грассхопера" будет принято в день матча.
Напомним, ранее 13 мая российский футболист пропустил игру с "Санкт-Галленом" (1:1).
За два тура до конца сезона "Сьон" набрал 41 очко и гаходится на 9-м месте в общей турнирной таблице швейцарской Суперлиги.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Антон Миранчук восстановился после повреждения и может сыграть с "Грассхоппером"
Фото: ФК "Сьон"