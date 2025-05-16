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"СЭ": Антон Миранчук восстановился после повреждения и может сыграть с "Грассхоппером"

Фото: ФК "Сьон"
По информации источника, полузащитник "Сьона" Антон Миранчук восстановился после повреждения и работал сегодня, 16 мая, в общей группе без ограничений. Сообщается, что решение об участии 29-летнего хавбека в завтрашнем матче против "Грассхопера" будет принято в день матча.

Напомним, ранее 13 мая российский футболист пропустил игру с "Санкт-Галленом" (1:1).

За два тура до конца сезона "Сьон" набрал 41 очко и гаходится на 9-м месте в общей турнирной таблице швейцарской Суперлиги.

Источник: "СЭ"

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