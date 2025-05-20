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Агент Кокорина: со мной из "Ариса" никто не связывался

Агент Тимофей Бердышев, представляющий нападающего "Ариса" Александра Кокорина, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Арис"
"Кокорин может покинуть "Арис"? Мне ничего об этом неизвестно. Со мной никто не связывался из клуба по этому вопросу", - приводит слова агента "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что этим летом "Арис" может расторгнуть контракт с 34-летним российским нападающим Александром Кокориным.

Кокорин - капитан "Ариса". Форвард защищает цвета кипрской команды с лета 2022 года. Контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне в активе россиянина 11+9 по системе гол плюс пас в 30 матчах за команду из Лимассола.

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