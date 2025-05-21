"К сожалению, мы не знаем, почему так случилось. Против "Тоттенхэма" в Лиге Европы он сыграл на высоком европейском уровне", — цитирует пресс-службу клуба издание Dagbladet.
Хайкин остался вне расширенного списка сборной России на товарищеские матчи против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня). Ранее главный тренер национальной команды Норвегии Столе Сольбаккен выразил интерес к российскому вратарю в качестве норвежского игрока.
В "Буде-Глимт" удивлены отсутствию Хайкина в расширенном списке сборной России
В норвежском клубе "Буде-Глимт" прокомментировали отсутствие вратаря Никиты Хайкина в расширенном составе сборной России на июньский сбор.
Фото: ФК "Буде-Глимт"