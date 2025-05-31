"Пирло возглавит один из футбольных клубов Сергея Ломакина. Вероятнее всего, это будет "Дубай Юнайтед", выступающий во втором по силе дивизионе ОАЭ. Предположительно, контракт будет рассчитан на один сезон. Перед командой стоит цель выхода в высшую лигу", - приводит слова неназванного источника Odds.ru.
Напомним, одним из игроков "Дубай Юнайтед" с сентября 2024 года является бывший атакующий полузащитник сборной Нидерландов и московского "Спартака" Квинси Промес, который в связи с рассмотрением запроса прокуратуры Амстердама об его экстрадиции на родину последние полтора года находится на территории ОАЭ - ему запрещен выезд за пределы страны.
Андре Пирло после начала тренерской карьеры в 2020 году возглавлял такие команды, как туринский "Ювентус" (с августа 2020 по май 2021 гг.), турецкий "Фатих Карагюмрюк" (с июня 2022 по май 2023 гг.) и генуэзскую "Сампдорию" (с июня 2023 по август 2024 гг.).
Главным тренером клуба Промеса в Дубае может стать Андреа Пирло
По информации СМИ, итальянский специалист Андреа Пирло может занять пост главного тренера футбольного клуба "Дубай Юнайтед".
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