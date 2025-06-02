Источник: Василий Березуцкий продолжит тренировать "Сабах"

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Василий Березуцкий договорился о новом контракте с клубом.

Фото: matchtv.ru

Длительность нового соглашения пока не раскрывается, сообщает Azerisport.



Отметим, что Березуцкий возглавил «Сабах» в ноябре 2024 года. Под его руководством коллектив из пригорода Баку занял пятую строчку в местном чемпионате, набрав 48 баллов, а также завоевал Кубок Азербайджана. В финальном матче «Сабах» переиграл «Карабах» со счетом 3:2.



В следующем сезоне подопечные Василия Березуцкого сыграют в Лиге Европы.