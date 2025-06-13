Месси - о КЧМ: жду возможности сразиться с лучшими клубами и добиться успеха

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси поделился ожиданиями от грядущего клубного чемпионата мира.

Фото: "Интер Майами"

«Что ж, это интересное соревнование. Обладать возможностью принять в нём участие - это здорово. Мои ожидания отличаются от тех, что были у меня, когда я играл за другие команды. Горю желанием и с нетерпением жду возможности сразиться с лучшими клубами и добиться успеха», - сказал Месси в интервью журналисту Фавиану Рэнкелу.



Напомним, что клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля. На групповом этапе «Интер Майами» сыграет с «Аль-Ахли» из Египта, португальским «Порту», а также бразильским «Палмейрасом».



В 2025 году Месси принял участие в 20 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах, забив 15 голов. Также на счету 37-летнего аргентинца семь результативных передач.