«22-летний плеймейкер подписал долгосрочный контракт с «красными» после согласования личных условий и успешного прохождения медицинского обследования», - сказано в заявлении английского клуба.
Контракт полузащитника с «Ливерпулем» рассчитан до 2030 года.
В прошедшем сезоне 22-летний футболист принял участие в 45 играх за «Байер» во всех турнирах, забив 16 голов. Также на счету Вирца 15 результативных передач.
По итогам сезона-2024/25 «Ливерпуль» занял первое место в АПЛ, набрав 84 очка. «Байер» финишировал на второй позиции в немецкой Бундеслиге. «Львы» набрали 69 баллов.
Официально: Вирц - игрок "Ливерпуля"
«Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника Флориана Вирца из леверкузенского «Байера».
Фото: ФК "Ливерпуль"