Официально: Вирц - игрок "Ливерпуля"

«Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника Флориана Вирца из леверкузенского «Байера».

Фото: ФК "Ливерпуль"

«22-летний плеймейкер подписал долгосрочный контракт с «красными» после согласования личных условий и успешного прохождения медицинского обследования», - сказано в заявлении английского клуба.



Контракт полузащитника с «Ливерпулем» рассчитан до 2030 года.



В прошедшем сезоне 22-летний футболист принял участие в 45 играх за «Байер» во всех турнирах, забив 16 голов. Также на счету Вирца 15 результативных передач.



По итогам сезона-2024/25 «Ливерпуль» занял первое место в АПЛ, набрав 84 очка. «Байер» финишировал на второй позиции в немецкой Бундеслиге. «Львы» набрали 69 баллов.

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