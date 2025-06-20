"Фламенго" обыграл "Челси" на Клубном чемпионате мира

Бразильский «Фламенго» обыграл лондонский «Челси» в матче второго тура Клубного чемпионата мира по футболу 2025 со счетом 3:1.

Фото: ФК "Фламенго"

Счет в матче был открыт на 13-й минуте - отличился полузащитник «синих» Педру Нету. На 62-й минуте Бруно Энрике сравнял результат. Через три минуты Данило вывел «Фламенго» вперед, а на 83-й минуте Ян Уоллес установил окончательный счет на табло.



Игра прошла в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд».



Благодаря этой победе «Фламенго» набрал 6 очков и возглавил группу D, а в активе «Челси» осталось 3 балла.



В следующем туре бразильская команда сыграет с американским клубом «Лос-Анджелес», а лондонцы встретятся с «Эсперансом» из Туниса.