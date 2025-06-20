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"Фламенго" обыграл "Челси" на Клубном чемпионате мира

Бразильский «Фламенго» обыграл лондонский «Челси» в матче второго тура Клубного чемпионата мира по футболу 2025 со счетом 3:1.
Фото: ФК "Фламенго"
Счет в матче был открыт на 13-й минуте - отличился полузащитник «синих» Педру Нету. На 62-й минуте Бруно Энрике сравнял результат. Через три минуты Данило вывел «Фламенго» вперед, а на 83-й минуте Ян Уоллес установил окончательный счет на табло.

Игра прошла в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд».

Благодаря этой победе «Фламенго» набрал 6 очков и возглавил группу D, а в активе «Челси» осталось 3 балла.

В следующем туре бразильская команда сыграет с американским клубом «Лос-Анджелес», а лондонцы встретятся с «Эсперансом» из Туниса.

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