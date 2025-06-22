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"Ювентус" обыграл "Видад" на Клубном чемпионате мира

Туринский «Ювентус» переиграл марокканский «Видад» в матче второго тура Клубного чемпионата мира по футболу 2025 со счетом 4:1.
Фото: ФК "Ювентус"
На шестой минуте мяч от ноги защитника марроканской команды Бутуила срезался в ворота «Видада». Через десять минут Йылдыз удвоил преимущество туринцев. На 25-й минуте Лорч сократил отставание.

Во втором тайме «Ювентус» забил еще два гола. На 69-й минуте Йылдыз оформил дубль, а на четвертой компенсированной минуте Влахович реализовал пенальти, установив окончательный счет на табло.

Игра прошла в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд».

Благодаря этой победе «Ювентус» набрал 6 очков и возглавил группу G. В активе марокканского клуба ноль баллов.

В следующем туре итальянская команда сыграет с «Манчестер Сити», а «Видад» встретится с «Аль-Айном» из ОАЭ.

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