"Ювентус" обыграл "Видад" на Клубном чемпионате мира

Туринский «Ювентус» переиграл марокканский «Видад» в матче второго тура Клубного чемпионата мира по футболу 2025 со счетом 4:1.

Фото: ФК "Ювентус"

На шестой минуте мяч от ноги защитника марроканской команды Бутуила срезался в ворота «Видада». Через десять минут Йылдыз удвоил преимущество туринцев. На 25-й минуте Лорч сократил отставание.



Во втором тайме «Ювентус» забил еще два гола. На 69-й минуте Йылдыз оформил дубль, а на четвертой компенсированной минуте Влахович реализовал пенальти, установив окончательный счет на табло.



Игра прошла в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд».



Благодаря этой победе «Ювентус» набрал 6 очков и возглавил группу G. В активе марокканского клуба ноль баллов.



В следующем туре итальянская команда сыграет с «Манчестер Сити», а «Видад» встретится с «Аль-Айном» из ОАЭ.