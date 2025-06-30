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Источник: Месси может уйти из "Интер Майами"

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может покинуть американский клуб.
Фото: Getty Images
Аргентинец рассматривает вариант со сменой команды ради сборной Аргентины, сообщает журналист Эстебан Эдуль в своей соцсети.

Отмечается, что 38-летний форвард планирует перебраться в более конкурентную лигу за шесть месяцев до старта ЧМ-2026.

Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

В этом году аргентинец принял участие в 24 матчах во всех турнирах за американский клуб, в которых забил 16 голов и отдал семь результативных передач.

Напомним, что вчера, 29 июня, «Интер Майами» проиграл в 1/8 финала Клубного чемпионата мира «ПСЖ» со счетом 0:4. Месси провёл за клуб из штата Флорида полный матч.

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