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Дэвид подписал контракт с "Ювентусом"

Туринский «Ювентус» объявил о подписании контракта с канадским форвардом Джонатаном Дэвидом.
Фото: ФК "Ювентус"
Трудовое соглашение с нападающим рассчитано до лета 2030 года, сообщается на сайте итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что заработная плата 25-летнего игрока составит 6 млн евро в год.

В минувшем сезоне канадец принял участие в 49 матчах за французский «Лилль» во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.

По итогам сезона-2024/25 «Ювентус» финишировал на четвертом месте в турнирной таблицы итальянского чемпионата. «Лилль» занял пятую строчку в Лиге 1.

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