Дэвид подписал контракт с "Ювентусом"

Туринский «Ювентус» объявил о подписании контракта с канадским форвардом Джонатаном Дэвидом.

Фото: ФК "Ювентус"

Трудовое соглашение с нападающим рассчитано до лета 2030 года, сообщается на сайте итальянского клуба.



Ранее сообщалось, что заработная плата 25-летнего игрока составит 6 млн евро в год.



В минувшем сезоне канадец принял участие в 49 матчах за французский «Лилль» во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.



По итогам сезона-2024/25 «Ювентус» финишировал на четвертом месте в турнирной таблицы итальянского чемпионата. «Лилль» занял пятую строчку в Лиге 1.