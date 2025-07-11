- Даня упал с велосипеда. К сожалению, произошел несчастный случай. Дело в том, что они находятся на сборах в высокогорье и вся команда передвигается на велосипедах. К сожалению, попал камень под колесо, и Даня не совсем удачно упал.
Также агент сообщил, что Худякову будет проведена операция на левой кисти руки, которая должна состояться сегодня.
21-летний Даниил Худяков является воспитанником академии московского "Локомотива". Ворота "Штурма" голкипер защищает с лета прошлого года. Действующее соглашение российского вратаря с австрийским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. В активе футболиста два матча за команду в Бундеслиге и две игры в Лиге чемпионов, в которых он пропустил четыре мяча и дважды отыграл на ноль.
Источник: "Матч ТВ"
"Попал камень под колесо". Агент рассказал о травме Худякова
Агент вратаря "Штурма" Даниила Худякова Владимир Кузьмичев рассказал, как его клиент получил травму руки.
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