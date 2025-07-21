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Лучший бомбардир минувшего сезона Серии А Ретеги перешел в клуб из Саудовской Аравии

Форвард Матео Ретеги перешел из «Аталанты» в саудовскую «Аль-Кадисию».
Фото: ФК "Аталанта"
Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Ранее в СМИ отмечали, что сумма трансфера с учетом бонусов составит 67 млн евро, а 26-летний нападающий будет получить 20 млн евро в год.

В минувшем сезоне Ретеги принял участие в 36 матчах в Серии А, в которых забил 25 голов и отдал восемь результативных передач. В Лиге чемпионов нападающий отличился три раза в десяти встречах.

В «Аталанту» итальянский форвард перешел летом прошлого года из «Дженоа» за 22 млн евро.

Ранее Ретеги выступал в чемпионате Аргентины. Он защищал цвета «Тигре», «Тальереса», «Эстудиантеса» и «Боки Хуниорс».

По итогам сезона-2024/25 «Аталанта» финишировала на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 74 очка.

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