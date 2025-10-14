"Федор чувствует себя хорошо. С сегодняшнего дня он будет тренироваться вместе с командой на все сто", - приводит слова пресс-службы Sport24.
Напомним, что в начале октября нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов получил травму в матче Лиги Европы с "Сельтой" (1:3). В текущем сезоне россиянин вышел на поле в 12 встречах и записал на свой счет 3 забитых мяча. Контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2027 года.
Чалов вернулся к тренировкам в общей группе ПАОКа
В пресс-служба ПАОКа рассказали о состоянии здоровья Федора Чалова.
Фото: Global Look Press