Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Чалов вернулся к тренировкам в общей группе ПАОКа

В пресс-служба ПАОКа рассказали о состоянии здоровья Федора Чалова.
Фото: Global Look Press
"Федор чувствует себя хорошо. С сегодняшнего дня он будет тренироваться вместе с командой на все сто", - приводит слова пресс-службы Sport24.

Напомним, что в начале октября нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов получил травму в матче Лиги Европы с "Сельтой" (1:3). В текущем сезоне россиянин вышел на поле в 12 встречах и записал на свой счет 3 забитых мяча. Контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2027 года.

