Садыгов - о ситуации в "Серик Беледиеспор": вопрос ко мне отношения не имеет

— Какая ситуация в клубе? Юран остается в команде?
— Вы задаете вопрос, который ко мне отношения не имеет. Мне нечего сказать по этой теме. Без комментариев, - приводит слова Садыгова "Матч ТВ".
Летом текущего года сообщалось, что экс-инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов приобрел контрольный пакет акций турецкого клуба "Серик Беледиеспор".
Ранее в СМИ появилась информация, что российский тренер Сергей Юран покинет турецкий клуб. Зарубежные СМИ сообщали, что руководство "Серик Беледиеспор" на протяжении нескольких месяцев не выплачивает зарплату футболистам и тренерскому штабу.
