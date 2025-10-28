Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Челябинск
16:30
КАМАЗНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
20:30
НаполиНе начат
Аталанта
22:45
МиланНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Уиком Уондерерс
22:45
ФулхэмНе начат
Гримсби Таун
22:45
БрентфордНе начат
Рексхэм
23:00
Кардифф СитиНе начат

Садыгов - о ситуации в "Серик Беледиеспор": вопрос ко мне отношения не имеет

Российский бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что не имеет отношения к турецкому клубу "Серик Беледиеспор"
Фото: Global Look Press
— Какая ситуация в клубе? Юран остается в команде?

— Вы задаете вопрос, который ко мне отношения не имеет. Мне нечего сказать по этой теме. Без комментариев, - приводит слова Садыгова "Матч ТВ".

Летом текущего года сообщалось, что экс-инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов приобрел контрольный пакет акций турецкого клуба "Серик Беледиеспор".

Ранее в СМИ появилась информация, что российский тренер Сергей Юран покинет турецкий клуб. Зарубежные СМИ сообщали, что руководство "Серик Беледиеспор" на протяжении нескольких месяцев не выплачивает зарплату футболистам и тренерскому штабу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится