"Клуб отпустит его. Миранчук покинет клуб в эти выходные", - сказали "Матч ТВ" в пресс-службе американского клуба.
В рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов сборная России проведет два товарищеских матча. 12 ноября команда Валерия Карпина сыграет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге против Перу, 15 ноября россияне примут на стадионе "Фишт" в Сочи сборную Чили.
В "Атланте" рассказали, когда отпустят Миранчука в сборную России
Стало известно, когда Алексей Миранчук отправится в расположение совей национальной команды.
Фото: сборная России