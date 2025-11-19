Матчи Скрыть

Футболист "ПСЖ" стал лучшим игроком года в Африке

Стал известен лучший игрок года в Африке по версии Африканской конфедерации футбола.
Фото: Global Look Press
Правый защитник "ПСЖ" и сборной Марокко Ашраф Хакими стал лучшим игроком года в Африке. Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола в социальных сетях.

Хакими является игроком французского "ПСЖ" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

В составе "ПСЖ" правый защитник 4 раза выигрывал чемпионат Франции, стал обладателем 2-х Кубков Франции, 3-х Суперкубков Франции, кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

