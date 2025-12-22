Матчи Скрыть

Суперкубок Италии

Наполи
2 - 0 2 0
БолоньяЗавершен

ФИФА сняла с "Аль-Насра" Роналду трансферный бан

Саудовский "Аль-Наср" в кратчайшие сроки урегулировал ситуацию с трансферными ограничениями, наложенными Международной федерацией футбола.
Фото: ФК "Аль-Наср"
ФИФА сняла с клуба запрет на регистрацию новых игроков, что позволит команде вновь активно работать на рынке.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в отношении клуба были введены санкции из-за задолженности перед "Манчестер Сити" по трансферу защитника Эмерика Ляпорта, состоявшемуся в 2023 году.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, все финансовые вопросы были решены, и запрет на регистрацию игроков будет официально снят. Таким образом, "Аль-Наср" сможет подписывать новых футболистов уже этой зимой.

Одним из ключевых игроков команды остается нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, вокруг которого строится игра саудовского клуба.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится