ФИФА сняла с клуба запрет на регистрацию новых игроков, что позволит команде вновь активно работать на рынке.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что в отношении клуба были введены санкции из-за задолженности перед "Манчестер Сити" по трансферу защитника Эмерика Ляпорта, состоявшемуся в 2023 году.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, все финансовые вопросы были решены, и запрет на регистрацию игроков будет официально снят. Таким образом, "Аль-Наср" сможет подписывать новых футболистов уже этой зимой.
Одним из ключевых игроков команды остается нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, вокруг которого строится игра саудовского клуба.
ФИФА сняла с "Аль-Насра" Роналду трансферный бан
Саудовский "Аль-Наср" в кратчайшие сроки урегулировал ситуацию с трансферными ограничениями, наложенными Международной федерацией футбола.
Фото: ФК "Аль-Наср"