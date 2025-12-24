Роналду отметился передачей и улучшил статистику сезона

40-летний форвард отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов АФК 2 против египетского клуба "Аль-Завраа", в котором саудовская команда одержала победу со счетом 4:1.
Во втором тайме встречи Роналду ассистировал Жоау Феликсу, оформив таким образом третий результативный пас за сезон в составе клуба.
С учетом этого эпизода на счету португальца 11 забитых мячей и три голевые передачи в 13 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах текущего сезона. Кроме того, Роналду активно проявляет себя и на международном уровне: за сборную Португалии он провел пять матчей, в которых отличился пятью голами.
Таким образом, общее количество результативных действий Криштиану Роналду в сезоне достигло 19.
Фото: ФК "Аль-Наср"