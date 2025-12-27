Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.
Главным героем поединка стал Криштиану Роналду. Португальский нападающий открыл счёт на 32-й минуте, а в компенсированное к первому тайму время - на 45+3-й - оформил дубль. Эти мячи стали для Роналду 955-м и 956-м голами в профессиональной карьере, вновь подтвердив его высочайший уровень.
Окончательный результат установил Жоау Феликс, поразивший ворота гостей на 90+4-й минуте и доведший преимущество "Аль-Насра" до разгромного.
После этого тура "Аль-Наср" продолжает лидировать в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 30 очков.
Роналду оформил дубль и принёс "Аль-Насру" победу
В рамках 11-го тура саудовской Про-лиги "Аль-Наср" принимал "Аль-Охдуд".
Фото: ФК "Аль-Наср"