Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Бернли
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
4 - 1 4 1
БорнмутЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
0 - 3 0 3
КомоЗавершен
Торино
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Удинезе
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Роналду оформил дубль и принёс "Аль-Насру" победу

В рамках 11-го тура саудовской Про-лиги "Аль-Наср" принимал "Аль-Охдуд".
Фото: ФК "Аль-Наср"
Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

Главным героем поединка стал Криштиану Роналду. Португальский нападающий открыл счёт на 32-й минуте, а в компенсированное к первому тайму время - на 45+3-й - оформил дубль. Эти мячи стали для Роналду 955-м и 956-м голами в профессиональной карьере, вновь подтвердив его высочайший уровень.

Окончательный результат установил Жоау Феликс, поразивший ворота гостей на 90+4-й минуте и доведший преимущество "Аль-Насра" до разгромного.

После этого тура "Аль-Наср" продолжает лидировать в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 30 очков.

