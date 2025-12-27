Роналду прокомментировал очередную победу "Аль-Насра"

Клуб из Эр-Рияда одержал уверенную победу со счётом 3:0, а сам португалец дважды поразил ворота соперника. После игры футболист "Аль-Насра" лаконично прокомментировал успех команды в социальных сетях.
- Упорный труд - залог успеха! - написал он.
Отметим, что забитые мячи стали для звёздного игрока 955-м и 956-м голами в профессиональной карьере.
Победа позволила "Аль-Насру" сохранить лидерство в чемпионате Саудовской Аравии - команда Роналду набрала 30 очков из 30 возможных.
