Роналду прокомментировал очередную победу "Аль-Насра"

Игрок "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в матче против "Аль-Охдудa".

Фото: ФК "Аль-Наср"

Клуб из Эр-Рияда одержал уверенную победу со счётом 3:0, а сам португалец дважды поразил ворота соперника. После игры футболист "Аль-Насра" лаконично прокомментировал успех команды в социальных сетях.



- Упорный труд - залог успеха! - написал он.



Отметим, что забитые мячи стали для звёздного игрока 955-м и 956-м голами в профессиональной карьере.



Победа позволила "Аль-Насру" сохранить лидерство в чемпионате Саудовской Аравии - команда Роналду набрала 30 очков из 30 возможных.