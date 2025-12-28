Роналду получил престижную награду

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал обладателем награды Globe Soccer Awards как лучший футболист 2025 года на Ближнем Востоке.

Фото: ФК "Аль-Наср"

В числе претендентов на награду также находились Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Салем Аль-Досари ("Аль-Хилаль") и Рияд Марез ("Аль-Ахли"), однако по итогам голосования преимущество было отдано португальскому форварду.



Признание стало отражением впечатляющих индивидуальных показателей Роналду в 2025 году. За календарный год он в 14-й раз в карьере достиг планки в 40 забитых мячей.