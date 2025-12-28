Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
СассуолоЗавершен

Роналду получил престижную награду

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал обладателем награды Globe Soccer Awards как лучший футболист 2025 года на Ближнем Востоке.
Фото: ФК "Аль-Наср"
В числе претендентов на награду также находились Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Салем Аль-Досари ("Аль-Хилаль") и Рияд Марез ("Аль-Ахли"), однако по итогам голосования преимущество было отдано португальскому форварду.

Признание стало отражением впечатляющих индивидуальных показателей Роналду в 2025 году. За календарный год он в 14-й раз в карьере достиг планки в 40 забитых мячей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится