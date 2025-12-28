Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

Рома
22:45
ДженоаНе начат

Роналду отреагировал на звание лучшего игрока Ближнего Востока

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал своё признание лучшим игроком 2025 года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards.
Фото: ФК "Аль-Наср"
Португалец поделился эмоциями после получения награды в социальных сетях.

- Этот приз - значимый момент, которым завершается год. Я по-прежнему двигаюсь вперёд с тем же настроем, амбициями и жаждой новых достижений. Благодарен всем, кто был рядом и поддерживал меня на протяжении этого года, - написал футболист.

Уходящий год вновь получился результативным для нападающего. В 2025-м Роналду в 14-й раз за карьеру преодолел планку в 40 голов за календарный год.

