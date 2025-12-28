Роналду отреагировал на звание лучшего игрока Ближнего Востока

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал своё признание лучшим игроком 2025 года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards.

Фото: ФК "Аль-Наср"

Португалец поделился эмоциями после получения награды в социальных сетях.



- Этот приз - значимый момент, которым завершается год. Я по-прежнему двигаюсь вперёд с тем же настроем, амбициями и жаждой новых достижений. Благодарен всем, кто был рядом и поддерживал меня на протяжении этого года, - написал футболист.



Уходящий год вновь получился результативным для нападающего. В 2025-м Роналду в 14-й раз за карьеру преодолел планку в 40 голов за календарный год.