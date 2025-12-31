Роналду завершил 2025 год без хет-триков - впервые за 16 лет

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился забитым мячом в своём последнем матче 2025 года.

Фото: ФК "Аль-Наср"

Команда из Эр-Рияда завершила встречу против "Аль-Иттифака" вничью со счётом 2:2, а португалец вновь вписал своё имя в протокол.



При этом уходящий год стал для Роналду нетипичным с точки зрения личных достижений. Впервые с 2009 года форвард не сумел оформить ни одного хет-трика за календарный год - редкий случай для одного из самых результативных игроков в истории футбола.



Несмотря на это, результативность Криштиану по-прежнему остаётся на высочайшем уровне. В 2025 году он забил 41 мяч, а общее количество голов в профессиональной карьере достигло отметки 957.