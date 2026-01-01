Роналду трогательно поздравил маму с днём рождения

31 декабря Долореш Авейру исполнился 71 год.
Португалец разместил в социальной сети фотографию с мамой, сопроводив её тёплыми словами благодарности и признательности.
- Поздравляю, мама! Спасибо тебе за все - за то, что ты есть и что всегда рядом со мной. Я тебя очень люблю, - написал португалец.
Отметим, что несколькими днями ранее, 28 декабря, Роналду был признан лучшим игроком Ближнего Востока по итогам сезона-2024/25 на церемонии Globe Soccer Awards.
40-летний форвард за свою профессиональную карьеру провёл 1303 матча и забил 957 голов, из которых 143 мяча пришлись на выступления за сборную Португалии. Ранее форвард защищал цвета "Спортинга", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Ювентуса".
Фото: ФК "Аль-Наср"