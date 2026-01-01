Стали известны все пары 1/8 финала Кубка африканских наций

В Марокко завершился групповой этап Кубка африканских наций 2026 года.

Сборная Египта

По его итогам стали известны все участники стадии плей-офф и сформированы пары 1/8 финала турнира.



На первой стадии матчей на выбывание сборная Мали сыграет с Тунисом, а Сенегалу предстоит встреча с Суданом. Египет поборется за выход в четвертьфинал с Бенином, тогда как Кот-д’Ивуар встретится с командой Буркина-Фасо.



Южно-Африканская Республика сыграет с Камеруном, хозяева турнира - сборная Марокко - сразятся с Танзанией. Алжир в 1/8 финала проведёт матч против ДР Конго, а Нигерия встретится с национальной командой Мозамбика.



По итогам групповой стадии лишь две команды прошли дистанцию без потери очков. Все три матча на первом этапе выиграли сборные Нигерии и Алжира, показав наиболее стабильные результаты.