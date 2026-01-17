Египет проиграл Нигерии в матче за бронзу Кубка Африки

В матче за третье место нигерийцы встречались с Египтом и добились победы по итогам серии пенальти - 0:0 (4:2 пен.).
Основное время прошло без забитых мячей, а судьба встречи решилась в послематчевой серии. Там точнее оказались футболисты сборной Нигерии.
Отдельно стоит отметить эпизод с Мохамедом Салахом: форвард сборной Египта не реализовал свой удар в серии пенальти.
Сборная Нигерии стала бронзовым призёром Кубка африканских наций - 2025.
