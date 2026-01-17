Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 0 3 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен

Египет проиграл Нигерии в матче за бронзу Кубка Африки

Сборная Нигерии стала бронзовым призёром Кубка африканских наций - 2025.
Сборная Нигерии
В матче за третье место нигерийцы встречались с Египтом и добились победы по итогам серии пенальти - 0:0 (4:2 пен.).

Основное время прошло без забитых мячей, а судьба встречи решилась в послематчевой серии. Там точнее оказались футболисты сборной Нигерии.

Отдельно стоит отметить эпизод с Мохамедом Салахом: форвард сборной Египта не реализовал свой удар в серии пенальти.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится