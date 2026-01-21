Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
3 - 2 3 2
АйнтрахтЗавершен
Галатасарай
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
Бенфика1 тайм
Марсель
0 - 1 0 1
Ливерпуль1 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
ПСВ1 тайм
Аталанта
1 - 0 1 0
Атлетик1 тайм
Бавария
0 - 0 0 0
Юнион1 тайм
Челси
0 - 0 0 0
Пафос1 тайм
Славия
1 - 0 1 0
Барселона1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

Агент Худякова рассказал, почему российский голкипер не играет в "Штурме"

Агент вратаря "Штурма" Даниила Худякова Владимир Кузьмичев объяснил отсутствие у своего клиента игровой практики.
Фото: ФК "Штурм"
"Даня уже давно восстановился. Он набирал форму и получал игровую практику, выступая за вторую команду "Штурма". Со здоровьем все в порядке. Дело за малым - выиграть конкуренцию", - цитирует агента "Чемпионат".

Напомним, летом прошлого года российский вратарь "Штурма" Даниил Худяков упал с велосипеда и получил травму руки. Сообщалось, что игрок перенес операцию на левой кисти.

22-летний Худяков - воспитанник Академии московского "Локомотива". На австрийскую команду голкипер выступает с июля 2024 года. Контракт футболиста с нынешним клубом действует до 2028 года.

