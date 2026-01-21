Агент Худякова рассказал, почему российский голкипер не играет в "Штурме"

"Даня уже давно восстановился. Он набирал форму и получал игровую практику, выступая за вторую команду "Штурма". Со здоровьем все в порядке. Дело за малым - выиграть конкуренцию", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, летом прошлого года российский вратарь "Штурма" Даниил Худяков упал с велосипеда и получил травму руки. Сообщалось, что игрок перенес операцию на левой кисти.
22-летний Худяков - воспитанник Академии московского "Локомотива". На австрийскую команду голкипер выступает с июля 2024 года. Контракт футболиста с нынешним клубом действует до 2028 года.
Агент вратаря "Штурма" Даниила Худякова Владимир Кузьмичев объяснил отсутствие у своего клиента игровой практики.
